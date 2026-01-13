  2. দেশজুড়ে

পদ্মায় দেখা মিললো কু‌মিরের, আতঙ্কে স্থানীয়রা

প্রকাশিত: ০৮:৪৮ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
রাজবাড়ীর উড়াকান্দা এলাকার পদ্মা নদীতে বিশাল আকৃ‌তির এক‌টি কুমিরের দেখা মিলেছে। এতে আতঙ্ক ছ‌ড়িয়ে পড়েছে স্থানীয়দের মাঝে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত উড়াকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পদ্মা নদীতে ভেসে উঠে কু‌মির‌টি।

এদিকে নদী তীরবর্তী ওই এলাকায় জনবস‌তি থাকায় প্রতিদিন শত শত মানুষ নদীতে গোসল করে এবং জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। হঠাৎ কুমিরের দেখা মেলায় সবার মাঝে আতঙ্ক ছ‌ড়িয়ে পড়েছে। ফলে কেউ নদীতে নামতে সাহস পাচ্ছে না।

অপর‌দিকে নদীতে কুমির ভেসে উঠার খবরে নদীর পাড়ে ভিড় করছেন উৎসুক জনতা।

স্থানীয় মঈনুল ইসলাম মামুন নামের এক যুবক বলেন, এখা‌নকার নদীতে কুমির আছে আমি জানতাম না। দুপুরে নদীতে নেমে বন্ধুদের সাঙ্গে গোসল করে‌ছি, তখনও কেউ কিছু বলেনি। হঠাৎ দুপুর ২টার কয়েক মি‌নিট আগে উড়াকান্দা স্কুল সংলগ্ন নদী‌র তীরে কু‌মির ভেসে উঠে। ওই সময় আমি নিজে কুমির‌টি দেখেছি। তখন সেখানে থাকা অন্যদের চিৎকারে কু‌মির ডুব দেয়। তবে অনেকে বেলা ১১ ও ১২ টার দিকেও সেখানে কু‌মির‌টি দেখেছে।

তি‌নি আরও বলেন, এখানে নিয়‌মিত এই এলাকার শিশুসহ নারী-পুরুষ গোসল করাসহ দৈ‌ন‌ন্দিন কাজ করে। সবাই এখন ভয়ে আছে। দ্রুত কু‌মির‌টি ধরে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে সরকারকে অনুরোধ কর‌ছি।

রাজবাড়ী সামাজিক বনায়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহযো‌গী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মীর সায়েদুর রহমান বলেন, কু‌মি‌র দেখা যাওয়ার বিষয়‌টি জেনে ওইস্থানে ‌লোক পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল সরজ‌মিনে গিয়ে সত্যতা পেলে খু‌লনা বন্যপ্রাণী ইউনিটকে জানানোর পাশাপাশি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

