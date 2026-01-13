সিলেট-৫
জমিয়তের প্রার্থী উবায়দুল্লাহ ফারুককে শোকজ
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে সভা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে সিলেট-৫ আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রার্থী উবায়দুল্লাহ ফারুককে কারণ দর্শানো (শোকজ) নোটিশ দিয়েছেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জকিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কেন প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জকিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান এই নোটিশ জারি করেন।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিলেটের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার তানভীর হোসাইন সজীব।
উবায়দুল্লাহ ফারুক আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির জোটের প্রার্থী।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় জকিগঞ্জ উপজেলার জকিগঞ্জ বাজারের সোনার বাংলা সেন্টারে শতাধিক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে নির্বাচনি প্রচারণা চালানো হয়। এসময় দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাচন কর্মকর্তা উপস্থিত হলে উবায়দুল্লাহর কর্মীরা অশ্লীল স্লোগান ও ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে উচ্চস্বরে কথা বলেন। এসময় সিদ্দিকুর রহমান পাপলু নামের একজন প্রকাশ্যে অশালীন আচরণ করেন। পরে অনুষ্ঠান শেষ করার অনুরোধ করলেও তা না মেনে চালিয়ে যান এবং ভোট প্রার্থনা করেন।
এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত সিলেট-৫ আসনের প্রার্থী উবায়দুল্লাহ ফারুকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তিনি সাড়া দেননি।
