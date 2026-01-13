পুলিশকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হাতকড়াসহ ছিনিয়ে নেওয়া হলো আসামিকে

পুলিশকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হাতকড়াসহ ছিনিয়ে নেওয়া হলো আসামিকে
ময়মনসিংহ নগরীর দিগারকান্দা এলাকায় এক আসামিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার সময় পুলিশের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে তার পক্ষের লোকজন। এতে ৫ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হন। এসময় হাতকড়াসহ আরিফুল ইসলাম নামে ওই আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেলে দিগারকান্দা ফিশারি মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ছিনিয়ে নেওয়া আরিফুল ইসলাম একই এলাকার সাগর আলীর ছেলে। তিনি একটি মারামারির মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন আগে স্থানীয় রাসেল নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে আরিফুল ইসলাম ও তার সহযোগীরা। রাসেল বর্তমানে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি আরিফুল।
মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি পুলিশ দল দিগারকান্দা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরিফুলকে গ্রেফতার করে। তাকে নিয়ে আসার সময় আরিফুলের বাবা সাগর আলীর নেতৃত্বে কয়েকশ লোক লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের এলোপাথাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করে আরিফুলকে হাতকড়াসহ ছিনিয়ে নিয়ে যান তারা। এ ঘটনায় আহত পাঁচ ৫ পুলিশ সদস্যকে তাদেরকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুস সাকিব বলেন, ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল দেন। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরিফুলের বাবা সাগর আলীকে আটক করা হয়েছে। ছিনিয়ে নেওয়া আসামিসহ হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে