  2. দেশজুড়ে

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জয়পুরহাটের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি জয়পুরহাট
প্রকাশিত: ০১:৫০ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জয়পুরহাটের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়পুরহাট-১ (সদর ও পাঁচবিবি) আসনের প্রার্থী ও পাঁচবিবি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান সাবেকুন নাহার তার প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল শুনানি শেষে তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আপিল শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশন তার আপিল মঞ্জুর করেন।

এর আগে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের দিন ১% গরমিলের কারণে জয়পুরহাট জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা সাবেকুন নাহারের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন। ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি নির্বাচন কমিশনে আপিল দায়ের করেন।

প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাবেকুন নাহার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে লেখেন, আলহামদুলিল্লাহ, নির্বাচন কমিশন থেকে আমার প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সবাই দোয়া করবেন এবং পাশে থাকবেন- ইনশাআল্লাহ।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, এ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ রানা প্রধান, জামায়াতে ফজলুর রহমান সাঈদ এবং এবি পার্টির সুলতান মো. শামসুজ্জামান তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নির্বাচনি মাঠে থাকবেন।

কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।