রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শ্যামনগরে ক্লিনিক সিলগালা

প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ডাক্তার আনিছুর রহমানের মালিকানাধীন আনিকা প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করেছে প্রশাসন।

সিভিল সার্জনের নির্দেশে রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুর ১টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করেন। পাশাপাশি আনিকা ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রোগীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরিয়ে নেওয়া হয়।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জিয়াউর রহমান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তরিকুল ইসলাম, শ্যামনগর থানার অফিসার কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও আগের দিন উক্ত ক্লিনিকে মৃত্যু হওয়া রোগী সালেহা বেগমের মরদেহ উদ্ধারের পর মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এঘটনায় প্রাথমিকভাবে শ্যামনগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জিয়াউর রহমান জাগো নিউজকে জানান, বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ইতিপূর্বে ডা. আনিছুর রহমানের বাবার মালিকানাধীন আনিকা ক্লিনিক সিলগালা করা হয়েছিল। কাগজপত্র সংশোধন না করেই পুনরায় বেশকিছু দিন ধরে ক্লিনিকটি খোলা হয়েছিল।

তিনি আরও জানান, সিলগালা করার সময় সেখানে চিকিৎসাধীন রোগীদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শ্যামনগর থানার ওসি খালেদুর রহমান জাগো নিউজকে জানান, শনিবার রাত ১১টার দিকে কৈখালী এলাকা থেকে গৃহবধূ সালেহা বেগমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। রোববার সকালে ময়না তদন্তের জন্য সাতক্ষীরা মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

