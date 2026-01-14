ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬
খালেক-পলাশের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার, করবেন সাকির পক্ষে প্রচারণা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের দুই নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিএনপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।
বহিষ্কার প্রত্যাহার হওয়া দুই নেতা হলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সাবেক এমপি আব্দুল খালেক এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান পলাশ।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান শাহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী করা হয়েছে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকিকে। এই ক্ষোভে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন সাবেক এমপি আব্দুল খালেক এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান পলাশ। দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করায় ৩০ ডিসেম্বর তাদের দুজনকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়।
এরপর ৩ জানুয়ারি বাছাইয়ে আব্দুল খালেকের মনোনয়ন বৈধ হয় এবং মেহেদী হাসান পলাশের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। প্রার্থিতা ফিরে পেতে পলাশ আর নির্বাচন কমিশনে আপিল করেননি। পরবর্তী সময়ে তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী আব্দুল খালেক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। তারা দুজনই ঘোষণা দিয়েছেন জোট প্রার্থী জোনায়েদ সাকির পক্ষে কাজ করবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দুজনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।
আবুল হাসনাত মো রাফি/এসআর/জেআইএম