সিরাজগঞ্জে হোটেল মালিককে জরিমানা

সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:২৪ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে খাবার হোটেলে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা খাবার পরিবেশনের দায়ে মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার খালকুলা বাজার এলাকার জনতা হোটেলে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের মালিককে এ জরিমানা করা হয়।

জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত জাহান এ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা খাবার পরিবেশন করার দায়ে হোটেল মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

