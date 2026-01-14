সিরাজগঞ্জে হোটেল মালিককে জরিমানা
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে খাবার হোটেলে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা খাবার পরিবেশনের দায়ে মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার খালকুলা বাজার এলাকার জনতা হোটেলে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের মালিককে এ জরিমানা করা হয়।
জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত জাহান এ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা খাবার পরিবেশন করার দায়ে হোটেল মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এম এ মালেক/আরএইচ/জেআইএম