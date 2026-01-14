  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
খড়ের গাদায় মিললো দুই লাখ টাকা, ৬ ভরি সোনা
উদ্ধার টাকা ও গহনা

চাঁদপুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার উদ্ধার করেছে মতলব উত্তর থানা পুলিশ। উদ্ধার মালামালের মধ্যে রয়েছে নগদ দুই লাখ ৩৯ হাজার ২৫০ টাকা এবং আনুমানিক ১০ লাখ ৯০ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার। এগুলো খড়ের গাদার (স্তূপ) মধ্যে পড়ে ছিল।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল হাসান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে উপজেলার ছেংগারচর পৌর এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আল মামুন টিটু (২৪) ৯৯৯ নম্বরে কল করে জানান, বড় ঝিনাইয়া এলাকায় দুলাল বেপারীর মালিকানাধীন আবাদি জমিতে বর্গাচাষি মোসলেম মিয়ার খড়ের গাদার ভেতরে সন্দেহজনক দুটি ব্যাগ পড়ে আছে। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়। স্থানীয় লোকজনের সামনে তল্লাশি চালিয়ে খড়ের গাদা থেকে দুটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়।

তল্লাশিতে একটি কালো রঙের রেক্সিনের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পাওয়া যায় নগদ দুই লাখ ৩৯ হাজার ২৫০ টাকা। অপর ক্রিম রঙের শপিংব্যাগে গহনার বাক্স, একটি ছোট কাপড়ের ব্যাগ এবং নীল-কালো রঙের আরেকটি ছোট ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয়। এতে ছয় ভরি সোনা ছিল, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১০ লাখ ৯০ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে মতলব উত্তর থানার ওসি কামরুল হাসান বলেন, পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া টাকা ও স্বর্ণালংকার জব্দ করা হয়েছে। এগুলোর প্রকৃত মালিক শনাক্তে তদন্ত চলছে। কেউ যদি এসব মালামালের বৈধ মালিকানা দাবি করেন, তাহলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আদালতে যোগাযোগের অনুরোধ করা হচ্ছে।

