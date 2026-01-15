খাগড়াছড়ির ২০৩ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৬৩

খাগড়াছড়ির ২০৩ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৬৩
জাতীয় সংসদের ২৯৮নং আসন খাগড়াছড়ির ৯ উপজেলা নিয়ে গঠিত। খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনের অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলার ২০৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৬৩টি কেন্দ্রকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করেছে পুলিশের বিশেষ শাখা (ডিএসবি)।
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এস এম শাহাদাত হোসেন জানান, ডিএসবির পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ৬৩টি কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, ১২২টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ এবং মাত্র ১৮টি কেন্দ্রকে সাধারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
এসময় তিনি এর কারণ উল্লেখ করে বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাহাড়ি দুর্গম এলাকা, আগের নির্বাচনি অভিজ্ঞতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রার্থীদের ভোটকেন্দ্র এবং স্থানীয় সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
নির্বাচন কর্মকর্তা আরও বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসহ সকল কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
এ বিষয়ে খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র বিবেচনায় ভৌগোলিক অবস্থান, প্রার্থীদের ভোটকেন্দ্র ও ভোটার সংখ্যা সবকিছু মিলিয়ে নির্ধারিত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে।
তিনি আরও বলেন, যেসব কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন, টহল জোরদার এবং গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হবে।
জেলা নির্বাচন অফিস মাধ্যমে জানা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৮নং আসন খাগড়াছড়ি জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১১৪ জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজার ২০৬ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯০৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৪ জন।
এফএ/এমএস