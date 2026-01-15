চুয়াডাঙ্গা
বাসি চিকেন ফ্রাই বিক্রি, সাগর কাবাব ঘরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা
চুয়াডাঙ্গা শহরের কলেজ রোডে অবস্থিত ‘সাগর কাবাব ঘর’-এ অভিযান চালিয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এসময় বাসি চিকেন ফ্রাই বিক্রি, স্বাস্থ্য সনদ না থাকাসহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে এই অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজীব পাল, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।
অভিযান সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরে কলেজ রোডে সাগর কাবাব ঘরে তদারকি করা হয়। এসময় বাসি চিকেন ফ্রাই বিক্রি, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সনদ না থাকা এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক জুয়েল রানাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, জনস্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
হুসাইন মালিক/এসআর