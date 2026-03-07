পিএসজির শিরোপা দৌড়ে বড় ধাক্কা দিলো মোনাকো

পিএসজির শিরোপা দৌড়ে বড় ধাক্কা দিলো মোনাকো
ফরাসি লিগ ওয়ানে শিরোপা লড়াইয়ে বড় ধাক্কা খেল প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। শুক্রবার রাতে নিজেদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে দারুণ পারফরম্যান্সে পিএসজিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মোনাকো।
এই হারে চলতি মৌসুমে লিগ ওয়ানে চতুর্থবারের মতো পয়েন্ট হারাল শীর্ষে থাকা পিএসজি। ফলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেন্স রোববার তলানির দল মেত্জকে হারাতে পারলে শীর্ষে থাকা পিএসজির সঙ্গে ব্যবধান কমে দাঁড়াবে মাত্র এক পয়েন্টে। ২৫ ম্যাচে পিএসজির পয়েন্ট ৫৭। লেন্সের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৫৩।
ম্যাচে মোনাকোর হয়ে প্রথম গোলটি করেন উইঙ্গার মাগনেস আকলিউশ। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগুন ৭৩ মিনিটে ডিফ্লেক্টেড শটে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। মাঝে গোল করেন আলেকসান্দ্র গলোভিন।
চলতি মৌসুমে মোনাকোর বিপক্ষে এটি পিএসজির জন্য আরেকটি হতাশার ফল। গত সেপ্টেম্বরে লিগে মোনাকোর মাঠেও ১-০ গোলে হেরেছিল পিএসজি। এছাড়া এই মৌসুমে দুই দলের চারটি ম্যাচেই প্রথমে এগিয়ে গেছে মোনাকো, যার মধ্যে দুটি ম্যাচ ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল মোনাকো। ২৭ মিনিটে পিএসজির ডিফেন্ডার ওয়ারেন জাইরে-এমেরি নিজেদের বক্স থেকে বল নিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বল হারান। সেই সুযোগে দ্রুত বল কুড়িয়ে নিয়ে ডান দিকে থাকা আকলিউশের সঙ্গে দারুণ সমন্বয় করেন বালোগুন। এরপর শক্তিশালী শটে বল পোস্টে লেগে জালে পাঠিয়ে দলকে এগিয়ে দেন আকলিউশ।
উল্লেখ্য, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফের ফিরতি লেগেও একই প্রান্তে গোল করেছিলেন আকলিউশ। যদিও সেই টাইয়ে মোট ৫-৪ ব্যবধানে জিতে শেষ পর্যন্ত পরবর্তী পর্বে ওঠে পিএসজি, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ইংলিশ ক্লাব চেলসি। দুই দলের শেষ ষোলোর প্রথম লেগের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী বুধবার।
দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান আরও বাড়ায় মোনাকো। বিরতির পর মাঠে নামা মিডফিল্ডার আলেকসান্দ্র গলোভিন ডান দিক থেকে আসা একটি ক্রস ধরে নিচু শটে বল জালে জড়ান। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে নেওয়া তার দুর্দান্ত শটও গোলের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।
ম্যাচের বয়স এক ঘণ্টার কিছু পরে পিএসজির হয়ে মাঠে নামেন ব্যালন ডি’অর জয়ী উসমান দেম্বেলে। কাফ ইনজুরির কারণে শেষ তিন ম্যাচ মিস করার পর ফিরলেও এদিন খুব একটা ছন্দে দেখা যায়নি তাকে।
৭১ মিনিটে পিএসজিকে ম্যাচে ফেরানোর আশা জাগান ফরোয়ার্ড ব্র্যাডলি বারকোলা। তার নিচু শট প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে জালে ঢুকে ব্যবধান কমায়।
তবে সেই আশা বেশিক্ষণ টিকতে দেননি বালোগুন। দুই মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া তার শট গোলরক্ষক মাতভেই সাফোনভকে পরাস্ত করে জালে জড়ায়, ফলে আবারও দুই গোলের ব্যবধান তৈরি হয়।
ম্যাচের শেষ দিকে মোনাকো আরেকটি গোলের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। তবে সিমন আদিংগ্রার শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসায় ব্যবধান আর বাড়েনি।
এই জয়ে পঞ্চম স্থানে থাকা মোনাকো গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট পেল। অন্যদিকে শিরোপা লড়াইয়ে এখন নতুন করে চাপের মুখে পড়ল পিএসজি, বিশেষ করে সামনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ থাকায়।
আইএইচএস/