গণভোটে আগামীর বাংলাদেশ নির্ধারিত হবে: ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার

গণভোটে আগামীর বাংলাদেশ নির্ধারিত হবে: ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।
তিনি তার বক্তব্যে বলেন, গণভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আগামী দিনের বাংলাদেশ আমরা কেমন দেখতে চাই, তার একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নির্ধারিত হবে এই গণভোটের মাধ্যমেই।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে বঙ্গতাজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার আরও বলেন, ‘নির্বাচন ও গণভোটে অধিক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ এবং সচেতনভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। এজন্যই গাজীপুর সিটি করপোরেশন মাসব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়েছে। লিফলেট বিতরণ, ব্যানার ও বিলবোর্ড স্থাপন, মাইকিং ও ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে। এই কার্যক্রম সফল করতে সাংবাদিকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।’
গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ সোহেল হাসানের সভাপতিত্বে ও সচিব আমিন আল পারভেজের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম হোসেন।
