বগুড়ায় পিস্তল-দেশীয় অস্ত্রসহ দুই যুবক আটক

বগুড়ায় পিস্তল-দেশীয় অস্ত্রসহ দুই যুবক আটক
বগুড়ার ধুনটে বিশেষ অভিযান চালিয়ে একটি পিস্তল ও ৩টি দেশীয় অস্ত্রসহ দুই যুবককে আটক করেছে সেনাবাহিনী।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় উপজেলার নিমগাছি ইউনিয়নের বেড়েরবাড়ি বাবুর বাজার এলাকায় একটি বাসা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন, শাহজাহানপুর উপজেলার খননা ওমর দিঘি গ্রামের ইজার উদ্দিনের ছেলে রায়হান আলী রানা (৪০) ও শাকপালা গ্রামের জামাল পোদ্দারের ছেলে ফিরোজ পোদ্দার (৩৮)।
থানা সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃত রায়হান আলী রানা ও ফিরোজ পোদ্দার উপজেলার বাবুর বাজার এলাকায় খোকন মিয়ার বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও ৩টি চাপাতি জব্দ করা হয়।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কেএইচকে