নোয়াখালীতে আড়াই টন জাটকা গেলো এতিমখানায়

প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালীর সদরে দুই হাজার ৫০০ কেজি (আড়াই টন) জাটকা ইলিশসহ ছয়জনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরে আটকদের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে মাছগুলো এতিমখানায় দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ উদ্দিন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানঘাট থেকে সোনাপুর সড়কের মান্নান বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন, সুবর্ণচর উপজেলার মো. আরিফ (২৫), মো. মাসউদ (২৯), মো. আকবর হোসেন সবুজ (৩৪), মো. সালাউদ্দিন (৩৫), মো. নুরুল হুদা (৩৫) ও মো. জাবেদ হোসেন (৩০)।

ডিবির ওসি আরও জানান, পরে দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহনেওয়াজ তানভীর আটকদের পাঁচ হাজার টাকা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেন এবং মাছগুলো এতিমখানায় বিতরণের নির্দেশ দেন।

