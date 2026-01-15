আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মিন্টুর ভাই আকবরকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মিন্টুর ভাই আকবরকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা
ফেনী-৩ আসনে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টুর ছোট ভাই আকবর হোসেনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিদুল আলম।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে দাগনভূঞা উপজেলার সিন্দুরপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কৌশুল্লা গ্রামে ফেনী-৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টুর পক্ষে ভোট চেয়ে উঠান বৈঠক করেন দাগনভূঞা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকবর হোসেন ও তার স্ত্রী শাহিনা আকবর। আচরণবিধি লঙ্ঘন করে প্রচারণার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। দাগনভূঞা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কবির আহাম্মদ ডিপলু জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেন।
দাগনভূঞা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিদুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
