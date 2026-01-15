  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে ঐতিহ্যবাহী গরুদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুরে ঐতিহ্যবাহী গরুদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুদৌড় প্রতিযোগিতা

ফরিদপুরের সদরপুরে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চর যাত্রাবাড়ি এলাকার বালুর মাঠে এ প্রতিযোগিতায় হাজারো দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে।

প্রতিযোগিতায় অ্যাডভোকেট ইনজামাম হক মিঠুর সভাপতিত্বে এবং মুন্সি ইশরাতের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর-৪ আসনের বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী শহিদুল ইসলাম বাবুল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদরপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কাজী বদরুত জামান (বদু), সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম কবির মোল্যা প্রমুখ।

প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি শহিদুল ইসলাম বাবুল বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এসময় তিনি বলেন, গরুদৌড় প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ধরনের খেলা গ্রামবাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়ার পথে। ঐতিহ্যবাহী এই গরুদৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।

এন কে বি নয়ন/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।