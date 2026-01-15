পাবনা-৩
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপি সমর্থককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা
পাবনা-৩ আসনের ভাঙ্গুড়া উপজেলায় বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী হাসান জাফির তুহিনের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন এক সমর্থক। এ ঘটনায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ওই ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে অষ্টমনিষা ইউনিয়নের সিংগাড়ী গ্রামে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ভ্রাম্যমাণ আদালত এ জরিমানা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন উপজেলার সিংগাড়ী গ্রামের মো. আফসারের ছেলে মো. আলামিন (৪০)। তিনি উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি এবং পাবনা-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাসান জাফির তুহিনের সমর্থক বলে জানা গেছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, নির্বাচনী বিধি উপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ভাঙ্গুড়া উপজেলার অষ্টমনিষা ইউনিয়নের সিংগাড়ী এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট বিতরণ করে সংসদ সদস্য প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হচ্ছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন। এর ভিত্তিতে ওই এলাকায় গিয়ে আলামিনকে ধানের শীষের লিফলেট বিতরণ করতে দেখা যায়। এ সময় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে তাকে জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্ব দেওয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী আগামী ২২ জানুয়ারির আগে কোনো প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালানোর সুযোগ নেই। তবুও আলামিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট দিয়ে ভোট চাইছিলেন। এ ঘটনায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণবিধিমালা ২০২৫-এর ১৮ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ২৭(ক) ধারায় তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
তিনি বলেন, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরও বিষয়টি অবহিত বা সতর্ক করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আসনটির ধানের শীষের প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে তাকেও বিষয়টি জানানো হবে। আইন ভঙ্গের সুযোগ নেই।
এ বিষয়ে জানতে ফোনকলে আসনটির ধানের শীষের প্রার্থী হাসান জাফির তুহিন ও তার ব্যক্তিগত সহকারী শামসের সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/কেএএ/