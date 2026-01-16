  2. দেশজুড়ে

চট্টগ্রামে ১১ দলীয় জোটের আসন বণ্টন, ১৬ আসনে জামায়াতের ভাগে ৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০২:৫০ এএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে ১১ দলীয় জোটের আসন বণ্টন, ১৬ আসনে জামায়াতের ভাগে ৯

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনী জোট গঠিত হয়েছে। এই জোটের আওতায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংসদীয় আসনে কোন দল প্রার্থী দেবে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মুক্তিযোদ্ধা মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জোটের পক্ষ থেকে আসন বণ্টনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়।

ঘোষণা অনুযায়ী, চট্টগ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নয়টি আসনে প্রার্থী দেবে। এসব আসন হলো—
চট্টগ্রাম–১ (মিরসরাই), চট্টগ্রাম–২ (ফটিকছড়ি), চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ), চট্টগ্রাম–৪ (সীতাকুণ্ড ও আকবরশাহ), চট্টগ্রাম–৬ (রাউজান), চট্টগ্রাম–৭ (রাঙ্গুনিয়া), চট্টগ্রাম–১০ (ডবলমুরিং, পাহাড়তলী ও হালিশহর), চট্টগ্রাম–১৫ (সাতকানিয়া) এবং চট্টগ্রাম–১৬ (বাঁশখালী)।

এ ছাড়া জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে চট্টগ্রাম–৮ (বোয়ালখালী ও চান্দগাঁও) আসনে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসকে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম–৫ (হাটহাজারী) আসন। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) প্রার্থী দেবে চট্টগ্রাম–১২ (পটিয়া) ও চট্টগ্রাম–১৪ (চন্দনাইশ) আসনে।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম–৯ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় সেখানে নেজামে ইসলাম পার্টিকে প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে চট্টগ্রাম–১১ (বন্দর–পতেঙ্গা) আসনে এবং খেলাফত মজলিস পাচ্ছে চট্টগ্রাম–১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসন।

সংবাদ সম্মেলনে জোট নেতারা বলেন, পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতেই এই আসন বণ্টন চূড়ান্ত হয়েছে। নির্বাচনে সরকারবিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য জোরদার করতেই এ জোট গঠন করা হয়েছে বলে জানান তারা।

এমআরএএইচ/কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।