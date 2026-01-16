নোয়াখালীতে দিনব্যাপী মেলায় ৩০ লাখ টাকার মাছ বিক্রি

নোয়াখালীতে দিনব্যাপী মেলায় ৩০ লাখ টাকার মাছ বিক্রি
নোয়াখালীর সেনবাগে দিনব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলায় একশ মণ দেশি ও সামুদ্রিক মাছ বিক্রি হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩০ লাখ টাকা। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ভোর থেকে রাত পর্যন্ত কেশারপাড় ইউনিয়নের কানকিরহাট বাজারে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
জানা গেছে, পৌষের শেষ আর মাঘের আবাহনে স্থানীয় অধিবাসী মো. ওমর ফারুক চতুর্থ বারের মতো এ মেলার আয়োজন করেন।
সরেজমিনে দেখা গেছে, পদ্মা-মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগর থেকে সংগ্রহ করা নানা প্রজাতির তাজা মাছ মেলায় তোলা হয়। বিক্রেতাদের থালায় সাজানো ছিল বড় আকারের রুই, কাতল, চিতল, বোয়াল, আইড়, কালবাউশ, মৃগেল, গ্রাস কার্প, পাবদা, শোল ও গজার।
এ ছাড়া তেলাপিয়া, পুঁটি, কৈ, চাপিলা, চান্দা ও চিংড়িসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সরবরাহ ছিল প্রচুর। মেলায় সর্বোচ্চ ২০ কেজি ওজনের কাতল, রুই ও বোয়াল মাছও বিক্রি হতে দেখা গেছে। এতে ২০ জন মাছ বিক্রেতা অংশ নেন। এ সময় বড় রুই-কাতল আর নদীর তাজা মাছের পসরা দেখতে ভিড় করেন মৎস্য প্রেমীরা।
মাছ কিনতে আসা মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘এবারের মেলায় সব তাজা মাছ উঠেছে। তবে দাম কিছুটা বেশি হাঁকিয়েছে বিক্রেতারা। এখনকার সময়ে নোয়াখালীতে এ ধরনের মাছের মেলা আর কোথাও দেখা যায় না। আয়োজকদের ধন্যবাদ।’
মাছ বিক্রেতা মো. সাহাব উদ্দিন বলেন, ‘ক্রেতাদের কাছে দেশীয় মাছের চাহিদা বেশি। তাই অনেক কষ্ট করে দেশি মাছ সংগ্রহ করে প্রায় সাত লাখ টাকার মাছ বিক্রি করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, বেচাকেনা খুব ভালো হয়েছে।’
আরেক বিক্রেতা মো. বেলাল হোসেন বলেন, ‘গত বছরের তুলনায় এবার ব্যবসা ভালো হয়েছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফেনী ও শরীয়তপুরসহ বিভিন্ন জেলা থেকে মাছ এসেছে। সামুদ্রিক মাছের প্রতি মানুষের আগ্রহ ছিল বেশি, তবে দামের কারণে অনেকে কিনতে পারেনি।’
মেলার আয়োজক মো. ওমর ফারুক বলেন, ‘মাঘ মাসের ১ তারিখ চতুর্থবারের মতো এ মাছের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ১০০ মণ মাছ ৩০ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গত বছর ৭০ মণ মাছ ২১ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আগামীতে আরও বড় পরিসরে এ মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।’
