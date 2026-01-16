নোয়াখালীতে মোটরসাইকেলে পিকআপের ধাক্কা, দুই বন্ধু নিহত

নোয়াখালীতে মোটরসাইকেলে পিকআপের ধাক্কা, দুই বন্ধু নিহত
নোয়াখালীর মাইজদীতে পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১টায় মাইজদী বাজার কেরানি মসজিদ সংলগ্ন প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, সদর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের উমেশ কুমার ভৌমিকের ছেলে অভি দেব নাথ (২৪) ও একই এলাকার কানু চন্দ্র শীলের ছেলে হৃদয় চন্দ্র শীল (২২)।
নিহত হৃদয় চন্দ্র শীল মাইজদী মফিজ প্লাজায় বেস্ট ইলেকট্রনিক কর্মরত ছিলেন এবং অভি দেব নাথ চন্দ্রগঞ্জে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে করে চৌমুহনী চৌরাস্তা থেকে বিনোদপুর এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে মাইজদী কেরানিবাড়ি মসজিদ সংলগ্ন সড়কে ইউটার্ন নেওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী পিকআপ ভ্যান তাদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়।
এ সময় ঘটনাস্থলে অভির মৃত্যু হয়। হৃদয়কে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে ২৫০ বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।
সুধারাম মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মনির হোসেন জানান, মরদেহ দুটি উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ