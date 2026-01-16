  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার আহ্বান উপদেষ্টা আদিলুর রহমানের

স্থানীয় সরকার, পল্লিউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, ‘বাংলাদেশ থেকে ফ্যাসিবাদ, গুম-খুনসহ নানা অনিয়ম চিরতরে রুখে দিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিন।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে বান্দরবান সদরের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ও বালাঘাটা চড়ুই পাড়া এলাকায় গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ, প্রচারণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক উঠান বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।

আদিলুর রহমান বলেন, ভবিষ্যতে যেন আর কখনো গুম-খুন ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড না ঘটে এবং কোনোভাবে ফ্যাসিবাদ ফিরে না আসে সে জন্য জুলাইসনদ প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিগত সময়ে সারাদেশে যে অন্যায়-অবিচার হয়েছে, তা আর হতে দেওয়া হবে না। গণ-অভ্যুত্থানের সরকারের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে জুলাই সনদ কার্যকর করা হয়েছে। জনগণের সম্মতির জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গণভোটে সবাইকে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে।

জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনির সভাপতিত্বে এসময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, বান্দরবানের পুলিশ সুপার মো. আব্দুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

