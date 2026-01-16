টেকনাফের সীমান্তবর্তী চিংড়ি ঘের থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

টেকনাফের সীমান্তবর্তী চিংড়ি ঘের থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার
কক্সবাজারের টেকনাফে সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি চিংড়ি ঘেরের পাশে পড়ে থাকা বোমা সাদৃশ্য একটি বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের লম্বাবিল তেচ্ছিব্রিজ সংলগ্ন সীমান্ত এলাকার একটি চিংড়ি ঘেরে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ এসআই বেলাল হোসাইন।
তিনি জানান, নবী হোসেন নামে এক ব্যক্তি লম্বাবিল তেচ্ছিব্রিজ সীমান্তবর্তী এলাকার একটি চিংড়ি ঘেরে যাওয়ার সময় বোমা সাদৃশ্য একটি বস্তু পান। প্রথমে তিনি এটিকে পাওয়ার ব্যাংক মনে করেছিলেন। পরে ভালোভাবে দেখে এতে ক্যাবল সংযুক্ত রয়েছে বুঝতে পারেন। এরপর তিনি বস্তুটি চিংড়ি ঘের থেকে নিয়ে তেচ্ছিব্রিজ এলাকার আবছার কবিরের বাড়ির পাশে রাখেন। বিষয়টি জানতে পেরে আবছার কবির আমাকে অবহিত করেন। পরে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়ে, ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি জব্দ করি এবং বিকেল দিকে সেটি উদ্ধার করে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসি।
তিনি আরও বলেন, বস্তুটি প্রকৃত বোমা কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের জানানো হয়েছে। বর্তমানে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।
