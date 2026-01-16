  2. দেশজুড়ে

চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, আটক ১

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি যশোর
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
যশোর সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নে গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহত যুবক শামীম (৩৫) সদর উপজেলার বলাডাঙ্গা গ্রামের ছবদুল হোসেনের ছেলে। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আরাফাত হোসেন নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, শুক্রবার ভোরে যশোর সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের শ্রীকণ্ঠনগর গ্রামের বাজারের একটি বিকাশের দোকানের দরজা ভেঙে প্রবেশ করেন শামীম। সিসিটিভিতে দোকান ভাঙার বিষয়টি দেখতে পেয়ে দোকান মালিক আরাফাত হোসেন লোকজন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। এরপর হাতেনাতে শামীমকে আটক করে গণপিটুনি দেওয়া হয়। গণপিটুনিতে গুরুতর আহত হলে তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় শ্রীকণ্ঠনগর গ্রামের আফিফ টেলিকমের মালিক আরাফাত হোসেনকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

যশোর কোতোয়ালী থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মমিনুল হক জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দোকান মালিক আরাফাত হোসেনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গণপিটুনির প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মিলন রহমান/এমএন

