ময়মনসিংহ
স্বতন্ত্র প্রার্থীর অফিসে বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলা, নিহত ১
ময়মনসিংহ-১ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী সালমান ওমর রুবেলের নির্বাচনি কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। হামলায় মো. নজরুল ইসলামের (৪০) নামের একজন নিহত হন। তিনি ওই স্বতন্ত্র প্রার্থীর রুবেলের সমর্থক।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও ইউনিয়নের এরশাদ বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত নজরুল ইসলামের উপজেলার ঘোষগাঁও ইউনিয়নের বাকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
জানা যায়, এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স। বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য সালমান ওমর রুবেল।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার এরশাদ বাজার এলাকায় সালমান ওমরের একটি নির্বাচনি কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। কার্যালয়টি উদ্বোধনের কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সেখানে হামলা চালান বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সের লোকজন। এ সময় প্রিন্সের কর্মীর ছুরিকাঘাতে রুবেলের সমর্থক নজরুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সালমান ওমর রুবেল বলেন, আমার সমর্থকরা নির্বাচনি কার্যালয় উদ্বোধনের কিছুক্ষণের মধ্যে বিএনপি দলীয় প্রার্থীর সমর্থকরা হামলা চালায়। এসময় ছুরিকাঘাতে আমার এক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।
সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, আমি প্রাথমিকভাবে যতদূর জেনেছি, পারিবারিক কারণে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। এখন এখানে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রার্থীর অফিস উদ্বোধনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নাই। হত্যার উদ্দেশে কেউ কাউকে এভাবে আঘাত করবে, এটা কখনো সমর্থনযোগ্য না। এখানে আমাদের দলের কেউ হয়ে থাকলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর কার্যালয় উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বিএনপির প্রার্থীর লোকজন হামলা চালিয়ে একজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার দুজনকে আটক করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় যারা জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে