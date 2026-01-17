  2. দেশজুড়ে

‎গাইবান্ধায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাইবান্ধা
প্রকাশিত: ০১:১০ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
গাইবান্ধার সাঘাটায় ট্রেনে কাটা পড়ে মহাসিন আলী (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার বোনারপাড়া স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মহাসিন আলী গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের বুড়িরভিটা ক্রোড়লগাছা গ্রামের আহম্মেদ আলী ছেলে।

‎স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দিনাজপুরগামী রামসাগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি বোনারপাড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় স্টেশন থেকে একটু দূরে রেললাইন পারা পারের সময় মহাসিন ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।।

‎নিহতের চাচাতো ভাই সাবেক ইউপি সদস্য শফিকুল ইসলাম বলেন, মহাসিন মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন ও তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

‎বোনার পাড়া রেলওয়ে থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই লুৎফর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করেন নাই। তাই আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আনোয়ার আল শামীম/এমএন/জেআইএম

