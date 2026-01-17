চাঁপাইনবাবগঞ্জে নিম্নমানের খেজুর মজুত, দোকানির লাখ টাকা জরিমানা
চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুরাতন বাজারে পচা ও নিম্নমানের খেজুর মজুতের দায়ে দোকানিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে উদ্ধার হওয়া অন্তত ৩০ কেজি পচা খেজুর নদীতে ফেলে নষ্ট করা হয়েছে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
অভিযানে ভেজাল ৭৫ কেজি গুড়, কেক ও বিস্কুট তৈরিতে ব্যবহৃত ৪ কেজি অননুমোদিত রং এবং শিশু খাদ্যের সঙ্গে খেলনা সংরক্ষণের দায়ে প্রায় দুই হাজার টাকার বিভিন্ন পণ্য ধ্বংস করা হয়েছে।
জানা গেছে, পুরাতন বাজারের মেসার্স এনামুল এন্টারপ্রাইজ নামক একটি খেজুরের দোকানের গোডাউনে বিপুল পরিমাণ পচা ও নিম্নমানের খেজুর মজুত করা ছিল। যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ও খাওয়ার অনুপযোগী। এ অপরাধে দোকান মালিককে জরিমানা করার পাশাপাশি খেজুরগুলো ধ্বংস করা হয়।
অভিযানকালে একই এলাকার আরেকটি দোকানে গুড়ে ভেজাল পাওয়া গেলে প্রায় ৭৫ কেজি গুড় বিনষ্ট করা হয়। পাশাপাশি একটি বেকারি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে কেক ও বিস্কুট তৈরিতে ব্যবহৃত অননুমোদিত রং উদ্ধার করে তা ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও শিশু খাদ্যের সঙ্গে খেলনা রাখার অপরাধে সংশ্লিষ্ট পণ্য নষ্ট করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশরাফুল ইসলাম এবং নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। অভিযানে র্যাব, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
