ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি, লাখ টাকা জরিমানা
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রির দায়ে একজনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের শ্রীরামপুরের মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে উত্তর ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা রবিউল আওয়ালকে এ জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইকরামুল হক নাহিদ। তিনি জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়েছে এবং কৃষিজমি রক্ষা করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে।
