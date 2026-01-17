  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ মেডিকেলের আগুন নিয়ন্ত্রণে

প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আগুন আধা ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এ ঘটনায় রোগী ও তাদের স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে ফয়ার সার্ভিসের ৮ ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ সদর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. জুলহাস উদ্দিন।

তিনি বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে সদর ফায়ার স্টেশনের ৪টি ইউনিট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ২টি ইউনিট ও ত্রিশাল ফায়ার স্টেশনের আরও ২টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে রোগী ও তাদের স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করছি।

হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান বলেন, হাসপাতালের নতুন ভবনের ৬ তলায় একটি ছোট স্টোর রুম রয়েছে। সেখানে মেট্রেস রয়েছে। হঠাৎ করেই এই স্টোর রুম থেকে ধোঁয়া বের হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এতে রোগী ও তাদের স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ৬ তলায় থাকা রোগীদের সরিয়ে মেডিসিন ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে।

এর আগে এদিন বিকেল সাড়ে চারটার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনের ৬ তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

