পাবনা-৩
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ধানের শীষের প্রার্থীকে শোকজ
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে পাবনা-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাসান জাফির তুহিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র সিভিল জজ সঞ্চিতা ইসলাম এ নোটিস দেন।
নোটিশে বলা হয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনি হাসান জাফির তুহিন পাবনা-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আপনার নির্বাচনী প্রচারণার কিছু স্থির ও ভিডিও চিত্র লিখন সরকার নামের ফেসবুক একাউন্ট থেকে প্রচার ও প্রকাশিত হয়েছে। যেটি ১৬ জানুয়ারি ভাঙ্গুড়া উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার মারফতে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে।
এছাড়া কিছু ভিডিওসহ উপরোক্ত লিংকসমূহে স্থিরচিত্র ও ভিডিও চিত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় (ভাঙ্গুড়া) ধানের শীষ প্রতীকে আপনার পক্ষে প্রকাশ্যে ভোট চাওয়াসহ স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। যেটি নির্বাচনি আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ২০ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্য বা ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে বিএনপি প্রার্থী হাসান জাফির তুহিন বলেন, কিছুক্ষণ আগে এরকম একটি নোটিশ পেয়েছি। সেখানে একটি লিংকের কথা বলা হয়েছে, তাতে হয়তো প্রচারণামূলক কিছু থাকতে পারে। আমি লিংকে প্রবেশ করে এখনো দেখিনি।
এ ব্যাপারে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা বলেন, এ সংক্রান্ত কোনো কাগজ এখনো আমার কাছে আসেনি। পেলে জানাতে পারবো।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/আরএইচ