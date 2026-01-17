খাগড়াছড়িতে দেড় হাজার অসহায়ের পাশে বিজিবি

খাগড়াছড়িতে দেড় হাজার অসহায়ের পাশে বিজিবি
খাগড়াছড়ির দীঘিনালার পাঁচ ইউনিয়নে এক হাজার শীতার্ত ও দুস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি স্থানীয় এক হাজার ৫০০ মানুষের জন্য বিনামূল্যে মেডিকেল সেবার আয়োজন করেছে বিজিবির খাগড়াছড়ি সেক্টর।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া এলাকায় খাগড়াছড়ি সেক্টরের আওতাধীন ৭ বিজিবির উদ্যোগে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ ও মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইসতিয়াক আহাম্মদ ইবনে রিয়াজ।
সকাল ১১টার দিকে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গগন বিকাশ চাকমা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণকে নিয়ে এক জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সীমান্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
পরে স্থানীয় শীতার্ত ও অসহায় পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। এ সময় স্থানীয়রা বিজিবির মানবিক উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সীমান্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার এ উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইসতিয়াক আহাম্মদ ইবনে রিয়াজ বলেন, ৫৮ কিলোমিটার সীমান্ত রক্ষাসহ চোরা চালান, মাদক পাচার বন্ধে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি স্থানীয়দের মাঝে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় এক সপ্তাহ ধরে উপজেলার পাঁচ ইউনিয়নে এক হাজারের বেশি শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ এবং এক হাজার ৫০০ এর বেশি অসুস্থ মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
আরএইচ/