নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেই হঠাৎ বন্ধ হলো বাণিজ্যমেলা
পূর্বাচলের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। এরই মধ্যে মেলার ১৫তম দিনে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেই স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এতে ক্রেতা-দর্শনার্থী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগে রাত ৯টায় বাণিজ্য মেলার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে মেলা কর্তৃপক্ষ বলছে, পুলিশের রুটিন সিকিউরিটি চেক করার জন্যই এটি করা হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্যমেলা প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত ৯টা অব্দি খোলা থাকে। তবে সপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার রাত দশটা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। শুরু থেকে মেলার কার্যক্রম ভালোভাবেই চলে আসছিল। এরই মধ্যে (১৭ জানুয়ারি) শনিবার নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগে রাত ৯টায় হঠাৎ মেলার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এতে ক্রেতা-দর্শনার্থী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
প্যাভিলিয়নের একজন সিকিউরিটি গার্ড সুভাষচন্দ্র শীল বলেন, ছুটির দিন এমনিতে ১০টায় মেলা বন্ধ হয়। কিন্তু শনিবার হঠাৎ রাত ৯টায় মেলা কর্তৃপক্ষ প্যাভিলিয়ন বন্ধ করতে বলে। সবাই তড়িঘড়ি করে বন্ধ করে ফেলি।
‘থ্রি-টেক’ স্টলের ম্যানেজার নাজমুল হোসেন বলেন, আমরা স্বাভাবিকভাবেই বেচাকেনা করছিলাম। হঠাৎ প্রশাসনের লোকজন এসে বন্ধ করতে বললো। হঠাৎ বন্ধ করতে বলায় আমাদের ভেতরে একটি আতঙ্ক কাজ করছিল। তবে আজ সকাল থেকেই মেলা স্বাভাবিক দেখছি।
নারায়ণগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপার (গ সার্কেল) মেহেদী ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘এমনিতেই করা হয়েছে, স্পেসিফিক কোনো কারণ নেই। এটা সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্ট। মেজর কোনো প্রবলেম নেই। নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে এটা রুটিন ওয়ার্কের অংশ। ঊর্ধ্বতনদের সিদ্ধান্তেই করা হয়েছে।’
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবির উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন) মো. নাহিদুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘বাণিজ্যমেলা কাল এক ঘণ্টা আগে ক্লোজ করা হয়েছে। আসলে পুলিশের দিক থেকে রুটিন সিকিউরিটি চেক করার জন্য একটু রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে আমরা এক ঘণ্টা আগে ক্লোজ করেছি।’
নাজমুল হুদা/এফএ