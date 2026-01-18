  2. দেশজুড়ে

৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক টাওয়ারের যন্ত্রাংশ চুরি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৬:৩৩ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক টাওয়ারের যন্ত্রাংশ চুরি
৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক টাওয়ার

মাদারীপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) ৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক টাওয়ারের স্টিলের খুঁটির যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে মাদারীপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শকুনী মৌজার আলী কাজী সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এতে করে বিদ্যুতের খুঁটি হেলে পড়েছে। খুঁটিটি ভেঙে গেলে পুরো শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ওজোপাডিকোর মাদারীপুরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ফেরদাউস আল জাহিদ, সহকারী প্রকৌশলী গোপাল চন্দ্র ঘোষ, উপ সহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির, রেজাউল করিমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

ওজোপাডিকোর মাদারীপুরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ফেরদাউস আল জাহিদ বলেন, ‌‘টাওয়ারের চারটি খুঁটির দুটি খুলে নিয়ে গেছে। এতে খুঁটি ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটতে পরে। বিষয়টি সদর মডেল থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে।’

এ বিষয়ে মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘৩৩ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটির যন্ত্রাংশ চুরি খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরির্দশন করেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।