বগুড়া
জামায়াতের ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপির ১৫ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা
বগুড়ার ধুনটে ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান পলাশসহ ১৫ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল করিম বাদী হয়ে থানায় মামলাটি করেন। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৫০-৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টায় জামায়াতের নেতাকর্মীরা এলাঙ্গী বাজার এলাকায় ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকেন। এসময় এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান পলাশের নেতৃত্বে বিএনপির নেতাকর্মীরা সংবদ্ধ হয়ে জামায়াতের নেতাকর্মীদের প্রচারণায় বাধা দেন। এসময় দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের মারধরে এলাঙ্গী ইউনিয়ন জামায়াতের আমিরসহ সাত নেতাকর্মী আহত হন।
আরও পড়ুন: হ্যাঁ ভোটের প্রচারণায় জামায়াত কর্মীদের ওপর বিএনপির হামলা, আহত ৭
আহতরা হলেন এলাঙ্গী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির জিয়াউর রহমান, জামায়াত নেতা আইয়ুব আলী, জিয়াউর রহমান ঠান্ডু, মাসুদ রানা, আবু বক্কার, রবিউল ইসলাম ও সামিউল ইসলাম ছনেট।
সংবাদ পেয়ে থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। ঘটনার পর থেকে এলাঙ্গী বাজার এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
এলবি/এসআর/জেআইএম