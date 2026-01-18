  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুর

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, ইজিবাইকের তিন যাত্রীসহ নিহত ৫

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের তিন যাত্রীসহ পাঁচজন নিহত হন

মাদারীপুরে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইজিবাইকের তিন যাত্রীসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটকচরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সার্বিক পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এসময় একটি ইজিবাইককে চাপা দেয়। এ ঘটনায় পাঁচজন মারা যান। আহত হন বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ উদ্ধারের কাজ করছে।

মাদারীপুর মোস্তফাপুরের হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, মাদারীপুর থেকে সার্বিক পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। মাঝপথে সদর উপজেলার ঘটকচর এলাকায় এলে একটি ইজিবাইককে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের তিন যাত্রীসহ পাঁচজন নিহত হন। আহত হন বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ।

নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলেও জানান ওসি।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এসআর/জেআইএম

