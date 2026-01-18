  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে দুই ড্রেজার মালিকের জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
কিশোরগঞ্জে দুই ড্রেজার মালিকের জরিমানা

কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে যৌথবাহিনীর অভিযানে দুই ড্রেজার মালিককে আটক করা হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার ভেরনতলা বন্দর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জিসান আলী। আদালতের রায়ে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

জানা গেছে, অভিযানের সময় যৌথবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্তরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সদস্যরা তাদের আটক করেন। আটক দুজন হলেন উপজেলার পশ্চিম সাচাইল এলাকার মৃত মনতাজ উদ্দিনের ছেলে লিটন (৪৫) এবং পংপাচিহা গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে ফারুক মিয়া। রায় ঘোষণার পর দণ্ডপ্রাপ্তদের তাড়াইল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জিসান আলী জানান, তাড়াইলে মাদক, জুয়া, অনিয়ম-দুর্নীতি ও সব ধরনের অসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যৌথবাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে। এসব কার্যক্রম প্রতিরোধে তাড়াইলবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এসকে রাসেল/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।