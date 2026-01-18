কিশোরগঞ্জে দুই ড্রেজার মালিকের জরিমানা
কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে যৌথবাহিনীর অভিযানে দুই ড্রেজার মালিককে আটক করা হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার ভেরনতলা বন্দর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জিসান আলী। আদালতের রায়ে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
জানা গেছে, অভিযানের সময় যৌথবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্তরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সদস্যরা তাদের আটক করেন। আটক দুজন হলেন উপজেলার পশ্চিম সাচাইল এলাকার মৃত মনতাজ উদ্দিনের ছেলে লিটন (৪৫) এবং পংপাচিহা গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে ফারুক মিয়া। রায় ঘোষণার পর দণ্ডপ্রাপ্তদের তাড়াইল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জিসান আলী জানান, তাড়াইলে মাদক, জুয়া, অনিয়ম-দুর্নীতি ও সব ধরনের অসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যৌথবাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে। এসব কার্যক্রম প্রতিরোধে তাড়াইলবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
