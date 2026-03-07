  2. দেশজুড়ে

খুলনায় অস্ত্র-গুলিসহ নারী আটক

প্রকাশিত: ০১:১২ পিএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
খুলনা মহানগরীর নিজ খামার এলাকা থেকে অস্ত্র ও গুলিসহ সুরাইয়া নামে এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (৭ মার্চ) সকালে ঢাকাগামী একটি বাস থেকে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সাতক্ষীরা থেকে একটি মাদকের চালান খুলনা হয়ে ঢাকায় যাবে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ও মাদক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা নিজ খামার এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। সাতক্ষীরা থেকে ঢাকাগামী ইমাদ পরিবহনে নিজ খামার এলাকায় পৌঁছালে গাড়িতে তল্লাশি চালায় তারা। এসময় সুরাইয়া পারভীন সুমির গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় তার শরীর ও ব্যাগ থেকে তল্লাশি করে ৫টি পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন ও ৯৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে লবনচরা থানায় নেওয়া হয়।

লবনচরা থানার অফিসার ইনচার্জ মো. তুহিনুজ্জামান বলেন, আটক ওই নারী সাতক্ষীরা সদর এলাকার বাসিন্দা। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

