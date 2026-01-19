  2. দেশজুড়ে

মোংলায় নৌবাহিনীর অভিযানে আটক ৩

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ০৯:২২ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
মোংলায় নৌবাহিনীর অভিযানে আটক ৩

মোংলায় মাদকের আখড়ায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ তিন ব্যবসায়ীকে আটক করেছে নৌবাহিনী। রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে নৌবাহিনীর ২০ সদস্যের একটি টিম পৌর শহরের মাদরাসা রোডের অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটককৃতরা হলেন- মো. সজল হোসেন সুজন (২৮), মো. নজরুল ইসলাম (৪৮) ও মো. রায়হান (২৬)। তারা সবাই পৌর শহরের মাদরাসা রোডের বাসিন্দা।

নৌবাহিনীর মোংলা কন্টিনজেন্টের কর্মকর্তা লেঃ মো. ইকবাল হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদরাসা রোডের একটি মাদকের আখড়ায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় অভিযানকারীদের উপস্থিতি টের পেয়ে বেশ কয়েকজন মাদকসেবী দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে ওই আখড়ার বিভিন্ন রুমে তল্লাশি চালিয়ে নৌবাহিনীর সদস্যরা বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, গাঁজা ও মাদক সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জামাদীসহ হাতেনাতে তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে। এছাড়া বিদেশি মদের বোতলসহ চুরি-ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ ধারালো অস্ত্রসহ নানা ধরণের সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়।

আটক মাদক ব্যবসায়ী ও জব্দকৃত মাদক এবং সরঞ্জামাদি থানা পুলিশে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানিয়েছে নৌবাহিনী।

নৌবাহিনীর কর্মকর্তা লেঃ মো. ইকবাল হোসেন বলেন, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, মাদকের দৌরাত্মসহ বেআইনি সব কর্মকাণ্ড প্রতিহতে নৌবাহিনী সদা তৎপর থাকবে।

আবু হোসাইন সুমন/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।