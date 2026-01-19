নাটোর-৩
আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ
নাটোর-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনুকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচনী অনুসন্ধান ও আসনটির বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান এবং সিভিল জজ মোছা. মৌসুফা তানিয়া এ নোটিশ দেন।
শোকজের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা নির্বাচন অফিসার মো. নজরুল ইসলাম।
নোটিশে বলা হয়, আনোয়ারুল ইসলাম আনু নাটোর-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার আগে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার/হ্যান্ডবিল বিলি করে জনগণের কাছে নির্বাচনি প্রচারণ করেছেন। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ার প্রচারণা করছেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে উক্ত বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার লঙ্ঘন।
এমতাবস্থায় আপনার বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে ১৯ জানুয়ারি দুপুর ১২ টায় সিভিল জজ আদালতে লিখিত বক্তব্য/ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। অন্যথায় আপনার বক্তব্য ব্যতিরেকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে নাটোর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে শোকজ করেছে নির্বাচনীয় অনুসন্ধানী ও বিচারক কমিটি। নির্বাচনি আচরণবিধি রক্ষায় প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। নিয়ম ভঙ্গ করলে যে কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে নাটোর-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, শোকজের কপিটি পেয়েছি, আমি তার জবাব দেব। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে তিনি (স্বতন্ত্র প্রার্থী দাওদর মাহমুদ) এখনো বিএনপি বলে দাবি করেন, তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। সে আগের ভিডিও দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। আমার দ্বারা আচরণবিধি লঙ্ঘন হওয়ার কথা নয়।
আরএইচ/এমএস