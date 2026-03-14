শ্রাবন্তীর আবারও প্রেমে পড়ার গুঞ্জন

শ্রাবন্তীর আবারও প্রেমে পড়ার গুঞ্জন
টালিউডের অন্দরমহলে আবারও ব্যাপক গুঞ্জন, নায়িকা শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় কি আবার প্রেমে রয়েছেন? অতীতের একাধিক বৈবাহিক সম্পর্ক ও প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরও তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ক্রমেই আলোচনা চলছে।
‘ডট ইন’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী এই গুঞ্জন একেবারেই উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেন, “আমি তো সবসময় প্রেমে থাকি। প্রেমে না থাকলে হয় না। প্রেম জীবনে সবসময় উচিত করা।”
শ্রাবন্তী শিগগিরই ওয়েব সিরিজ ‘ঠাকুমার ঝুলি’-এ ঠাকুমার চরিত্রে দেখা দেবেন। প্রেমের বিষয়ে হালকা মন্তব্যে তিনি জানান, “আমার হরি, বেলা, ফন্টে তো পড়েছে।” এখানে হরি, বেলা এবং ফন্টে হল গিরিজাবালা দেবীর পোষা বিড়াল, যা সিরিজের অংশ।
শুধু প্রেম নয়, সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন নিয়েও মুখ খোলেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন, “এটা আমার কাছেও গুঞ্জন। আমি জানি না কিছু। রাজনীতি নিয়ে এখন কথা বলতে চাই না। আমি এখন ঠাকুমার ঝুলি নিয়েই কথা বলছি। যদি আলাদা রাজনীতি বিষয়ক সাক্ষাৎকার হয়, তখন সবটা খুলে বলব।” অর্থাৎ এই জল্পনার আগুনে জল ঢেলেছেন না, বরং খানিকটা উসকে দিয়েছেন।
দর্শকরা শ্রাবন্তীকে শেষবার দেখেছেন ‘দেবী চৌধুরাণী’- সিনেমায়, যেখানে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালিত সিনেমাটি পূজার সময় বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছিল।
শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত
নতুন সিরিজ ‘ঠাকুমার ঝুলি’ ২০ মার্চ থেকে হইচই-এ স্ট্রিমিং শুরু হবে। অয়ন চক্রবর্তী পরিচালিত এই সিরিজে শ্রাবন্তী ছাড়াও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিব্যানী মণ্ডল, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকনাথ দে, দেবরাজ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।
শ্রাবন্তীর এই নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে তিনি ওয়েব দুনিয়ায় পা রাখছেন, আর ভক্তরা অধীর আগ্রহে তার নতুন চরিত্রের জন্য অপেক্ষা করছেন।
এমএমএফ