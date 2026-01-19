  2. দেশজুড়ে

নির্বাচনে কারাগার থেকে ভোট দিতে চান ১০৬ বন্দি

প্রকাশিত: ১১:২৩ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনে কারাগার থেকে ভোট দিতে চান ১০৬ বন্দি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারে থাকা ১০৬ জন বন্দি পোস্টাল ভোটের আবেদন করেছেন। তবে কারাগারে মোট বন্দির সংখ্যার তুলনায় এই আবেদনকারী সংখ্যা এক ষষ্ঠাংশেরও কম।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এবারের নির্বাচনে পোস্টাল ভোট নিয়ে প্রচার-প্রচারণা বেশি ছিল। প্রার্থীরাও পোস্টাল ভোটকে গুরুত্ব দিয়ে ভোটারদের আবেদন করতে উৎসাহিত করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় জেলা কারাগারে আটক বন্দিদের মধ্য থেকে ১০৬ জন ভোট প্রদানের জন্য আবেদন করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের জেলার মো. সাখাওয়াত হোসেন জানান, বর্তমানে কারাগারে গড়ে সাড়ে ৬ শতাধিক বন্দি রয়েছে। বন্দির সংখ্যা ৬৫৫ জন। এদের মধ্যে ১০৬ জন পোস্টাল ভোটের আবেদন করেছেন এবং তারা সবাই জেলার তিনটি সংসদীয় আসনের ভোটার।

তিনি আরও জানান, পোস্টাল ভোটের জন্য আবেদনকারী কয়েকজন বন্দি ইতোমধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তবে তারা সরাসরি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন না, নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী পোস্টাল ভোটের মাধ্যমেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আজাদুল হেলাল বলেন, আবেদনকারী বন্দিদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া ভোটের আগে কেউ জামিন পেলেও তার জন্য পোস্টাল ভোটের বিধানই প্রযোজ্য থাকবে।

