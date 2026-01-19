নির্বাচনি খরচে সহযোগিতা চেয়ে ফেসবুকে জামায়াত প্রার্থীর পোস্ট

নির্বাচনি খরচে সহযোগিতা চেয়ে ফেসবুকে জামায়াত প্রার্থীর পোস্ট
নির্বাচনে খরচের জন্য আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট ছাইফুর রহমান আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছেন।
ছাইফুর রহমান নিজের ফেসবুক আইডি থেকে লাইভ এবং টেক্সট থেকে এ সহযোগিতা কামনা করেন।
তিনি উল্লেখ করেন, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী একজন প্রার্থী প্রতি ভোটারের পেছনে সর্বোচ্চ ১০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। সে হিসেবে চট্টগ্রাম-১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যার আলোকে তার সর্বোচ্চ অনুমোদিত নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্ধারিত রয়েছে।
অ্যাডভোকেট ছাইফুর রহমান জানান, আইনের বাইরে গিয়ে তিনি কোনো ধরনের নির্বাচনী ব্যয় করতে চান না। ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রচার ও গণসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় প্রয়োজন হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
তিনি আরও জানান, ইতোমধ্যে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে নৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যারা বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনী প্রচারে সহযোগিতা করতে চান, তারা এতে অংশ নিতে পারেন।
নির্বাচনী কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে জানিয়ে সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করে তিনি লিখেন, অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে আমার নির্বাচনী প্রচার ও গণসংযোগ এ আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার ইচ্ছে পোষণ করেছেন, আপনারা যারা আমাকে নির্বাচনী প্রচার ও গণসংযোগ সহযোগিতা করতে চান তারা আমাকে নির্বাচনী প্রচার ও গণসংযোগ এ সহযোগিতা করতে পারেন।
ফেসবুকে তিনি নিজের সোনালী ব্যাংক মিরসরাই শাখার হিসাব নম্বর এবং ব্যক্তিগত বিকাশ ও নগদ মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট নম্বর দিয়েছেন। এছাড়া লেনদেন প্রতি মুহূর্তে আপডেট জানাবেন বলেও উল্লেখ করেন।
