ঝটপট বানিয়ে নিন পাকা পেঁপের লাচ্ছি

ঝটপট বানিয়ে নিন পাকা পেঁপের লাচ্ছি
সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারের সময় শরীর চায় ঠান্ডা ও পুষ্টিকর কোনো পানীয়। প্রতিদিনের পরিচিত শরবতের বাইরে চাইলে খুব সহজেই তৈরি করতে পারেন পাকা পেঁপের লাচ্ছি। মিষ্টি স্বাদ আর পুষ্টিগুণে ভরপুর এই পানীয় শরীরকে দ্রুত সতেজ করে তোলে। অল্প কিছু উপকরণ আর কয়েক মিনিটেই ইফতারের টেবিলে যোগ করতে পারেন ভিন্ন স্বাদের এই স্বাস্থ্যকর লাচ্ছি। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- পাকা পেঁপে ১টা
- দুধ ২-৩ কাপ
- টক দই ১ কাপ
- বিটলবণ আধা চা চামচ
- পুদিনাপাতা ১ টেবিল চামচ
- চিনি স্বাদমতো
- বরফ কুচি
আরও পড়ুন:
- ইফতারে রাখুন ভিন্ন স্বাদের লেমন স্ট্রবেরি জুস
- কাঁচা আমের শরবত তৈরির রেসিপি
- ইফতারে প্রশান্তি দেবে দুধ তরমুজের ঠান্ডা শরবত
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে পাকা পেঁপের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিতে হবে। এরপর বরফ কুচি ছাড়া টুকরো করা পেঁপেসহ সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডার ব্লেন্ড করে নিন। সবশেষে বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার এই লাচ্ছি।
