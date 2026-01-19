  2. দেশজুড়ে

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দিয়ে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দিয়ে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, ‘গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দিয়ে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।’

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে পাবনা সরকারি অ্যাডওয়ার্ড কলেজ মাঠে গণভোটের গাড়ি পরিদর্শন শেষে এ আহ্বান জানান তিনি।

এর আগে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সার্কিট হাউজে গণভোট বিষয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এ উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, গণভোট সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সুযোগ বারবার আসে না। এবার সুযোগ এসেছে পরিবর্তনের, এটাকে কাজে লাগাতে হবে। যেন আর পূর্বের অবস্থা ফিরে না আসে।’

এর আগে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে এ উপদেষ্টা বলেন, ‘গণভোটের সঙ্গে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' থাকা না থাকার বিষয়টি সম্পৃক্ত নয়। বিসমিল্লাহ নতুন করে আসেনি, নতুন করে চলেও যাবে না। এটা সারা জীবন থাকবে, সব সময় থাকবে।’

তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন দলের তোলা অভিযোগ কোনোটি সঠিক নয়। নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট হবার সুযোগ নেই। সঠিক সময়ে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাইদুর রহমান, জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা, পাবনা পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ ও জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজা সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।