রাজশাহীতে নির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে কোন শঙ্কা নেই: বিভাগীয় কমিশন
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ডা. আ. ন. ম. বজলুর রহমান। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
ডা. আ. ন. ম. বজলুর রহমান বলেন, নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জনগণও প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।
তিনি বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ অত্যন্ত সচেতন। এখানকার সাধারণ মানুষ নিজেরাই নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন ভূমিকা পালন করে। অতীতেও এখানে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বিভাগীয় কমিশনার আরও বলেন, আমাদের হাতে এখনো পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজিবি, র্যাব ও সেনাবাহিনীসহ সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাঠে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করবে। ফলে সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদ, পুলিশ সুপার গৌতম কুমার বিশ্বাসসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।
সোহান মাহমুদ/এনএইচআর/এমএস