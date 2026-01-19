  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
বাঁচানো গেলো না খাদে পড়া সেই পোষা হাতি

সিলেটে ডোবা থেকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করা পোষা হাতিটি মারা গেছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঘটনাস্থলে প্রাণীটি প্রাণ হারায়।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবি) মাইক্রোবায়োলজি ও ইমিউনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সুলতান আহমেদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে রোববার (১৮ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটায় সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার শিববাড়ি এলাকার সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের প্রগতি ফিলিং স্টেশনের পাশের একটি ডোবকা থেকে হাতিটিকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলেই হাতিটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও সে ওঠে দাঁড়াতে পারেনি। এ অবস্থায় সোমবার দুপরেই হাতিটি মারা গেছে।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবি) মাইক্রোবায়োলজি ও ইমিউনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সুলতান আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, প্রাণী সম্পদ অফিস অথবা সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে হাতিটির ময়না তদন্ত করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে ট্রেনের ধাক্কায় সে গুরুতর আহত হয়েছে এবং তার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।

তিনি বলেন, ময়নাতদন্তের সঠিক মৃত্যুর কারণ পাওয়া গেলে হাতির মালিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ মালিক হাতিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেননি।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) বেলা দুইটার দিকে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের শিববাড়ি এলাকায় রেললাইনের পাশের একটি ডোবা থেকে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, বনবিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় হাতিটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বন বিভাগের ধারণা, শনিবার রাতের কোনো এক সময়ে ট্রেনের ধাক্কায় হাতিটি খাদে পড়েছে। উদ্ধারের পর হাতিটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

জানা গেছে, ব্যক্তি মালিকানাধীন এই হাতিটিকে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য মৌলভীবাজারের কুলাউড়া থেকে সিলেটে পাঠিয়েছিলেন তার মালিক। এসময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

