বাণিজ্যমেলায় পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বাণিজ্যমেলায় পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
পূর্বাচলের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। পণ্য সামগ্রীর পসরায় সেজেছে স্টল, প্যাভিলিয়নগুলো। মেলায় ক্রেতাদের অভিযোগ ও নানা অনিয়মের কারণে গত ১৭ দিনে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
রোববার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় সহকারী পরিচালক রোজিনা সুলতানা।
ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মেলার প্রথম দিকে শৈত্যপ্রবাহসহ বিভিন্ন কারণে মেলা তেমন জমে না ওঠায় জানুয়ারির ১০ তারিখ থেকে অভিযান শুরু করা হয়। এ কয়েক দিনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় হাজী বিরিয়ানি অ্যান্ড কাবাব হাউজকে
২ হাজার টাকা, জাকের ট্রেড ইন্টারন্যাশনালকে ৫ হাজার টাকা, আর আর এন্টারপ্রাইজকে ১০ হাজার টাকা, ড্রিম হাউস লেক ভিউ রেস্টুরেন্টকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মেলায় ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গ করে বিভিন্ন অপরাধের কারণে এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রোজিনা সুলতানা জাগো নিউজকে বলেন, দোকানে মূল্য তালিকা না রাখা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা, মিথ্যা লোভনীয় অফার দেওয়া, খাবারের মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া এবং ভোক্তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে এই জরিমানা করা হয়। ভবিষ্যতেও এসব অভিযান অব্যাহত থাকবে।
