রাঙ্গামাটি
বিএনপিতে যোগ দিলেন এনসিপির অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী
রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি ও সদর উপজেলার অর্ধশতাধিক এনসিপি নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
সোমবার (১৯ জানিয়ারি) বিকেলে জেলা এনসিপির সদস্য সুকুমার দেওয়ানের নেতৃত্বে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন তারা।
যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ও রাঙ্গামাটি আসনের প্রার্থী অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান, বিএনপির জেলা সভাপতি দীপন দেওয়ান দীপু, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মানুনুর রশিদ মামুনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।
যোগদানকালে এনসিপির জেলা সদস্য সুকুমার দেওয়ান বলেন, আমরা রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ও জুরাছড়ি উপজেলা থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক এনসিপি নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছি। এছাড়াও পরে আরও কর্মী বিএনপিতে যোগদান করতে পারে।
এ প্রসঙ্গে এনসিপির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির আহ্বায়ক বিপিন জ্যোতি চাকমা বলেন, যোগদানের বিষয়টি শুনেছি। তবে কারা যোগদান করেছে তা আমি সঠিক জানি না।
অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান বলেন, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দলের বিকল্প নেই। সেই বিষয় বুঝতে পেরে এনসিপি ছেড়ে বিএনপিতে যোগদান করেছে। ভবিষ্যতে নতুন বাংলাদেশ প্রত্যয়ে তারা সর্বাত্মক সহায়তা করবেন।
