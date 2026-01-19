  2. দেশজুড়ে

এনসিপির রাজশাহী মহানগর ও জেলা কমিটির কার্যক্রম স্থগিত

প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) রাজশাহী মহানগর ও জেলা আহ্বায়ক কমিটির সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে দলের দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

দলীয় আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে।

এর আগে গত ৩০ অক্টোবর এনসিপি রাজশাহী মহানগর ইউনিটের জন্য ৬৪ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে। এতে পূর্বে বিলুপ্ত সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক মোবারশের আলীকে আহ্বায়ক করা হয়।

পরে ২৯ নভেম্বর রাজশাহী জেলা ইউনিটের জন্য ১০৫ সদস্যের আরেকটি আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। ওই কমিটিতে পূর্বে বিলুপ্ত সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক সাইফুল ইসলামকে আহ্বায়ক করা হয়।

জেলা কমিটি ঘোষণার পর নবগঠিত কমিটির একটি অংশ বিক্ষোভ কর্মসূচি ও সংবাদ সম্মেলন করে জেলা আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি তোলে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সাইফুল ইসলামের আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং তিনি দলের সাংগঠনিক অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ কর্মকাণ্ডে জড়িত।

