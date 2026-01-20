কুমিল্লায় যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি, বিদেশি পিস্তলসহ দুই যুবক আটক

কুমিল্লায় যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি, বিদেশি পিস্তলসহ দুই যুবক আটক
কুমিল্লার চান্দিনায় যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে বিদেশি পিস্তল ও ম্যাগজিনসহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার মাধাইয়া বাস স্টেশন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন জাগো নিউজকে এই তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।
আটকরা হলেন, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার মনাইরকান্দি গ্রামের মো. বাবুল মিয়ার ছেলে হাবিবুর রহমান শাকিল (৩৩) ও একই জেলার বন্দর থানার লক্ষণখোলা এলাকার মো. গোলজার হোসেন এর ছেলে মো. চিশতী (৪২)।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাত পৌনে ৯টার দিকে মাধাইয়া বাস স্টেশন এলাকায় কুমিল্লা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী এশিয়া এয়ারকন পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চলানো হয়। একপর্যায়ে শাকিল ও চিশতীর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুইটি ম্যাগজিন, এক রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।
ওসি রুহুল আমিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ধারণা করা হচ্ছে সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র এনে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছিল তারা। তবে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। অস্ত্র উদ্ধারের খবরে হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি শাহিনুর আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/জেআইএম