ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্ক্রাপবাহী লরি উল্টে ৫ কিলোমিটার যানজট

প্রকাশিত: ১১:১০ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের ফেনাপুনি এলাকায় বিএসআরএমের স্ক্র্যাপবাহী লরি উল্টে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ভোরে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে গাড়ির চালক ও হেলপার আহত হন। সড়কের মাঝে গাড়ি পড়ে থাকায় সকাল থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটারে যানজট দেখা দিয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে অফিসগামী লোকজনকে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে স্ক্র্যাপবোঝাই লরি সড়কের মাঝে বিভাজকে উল্টে যায়। গাড়ির পেছনের অংশ আলাদা হয়ে স্ক্র্যাপগুলো সড়কে পড়ে থাকে৷ এতে চট্টগ্রামমুখী লেনে মিরসরাই ফিলিং স্টেশন থেকে মিঠাছরা পর্যন্ত যানজট দেখা দেয়।

স্কুলশিক্ষক হামিদা আবেদিন পলি জানান, সকালে মিরসরাই সদর থেকে স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হয়ে দেখি রাস্তায় যানজট৷ পরে সিএনজি চালিত অটোরিকশা নিয়ে বাধ্য হয়ে উল্টো পথে গন্তব্যে পৌঁছাই।

একটি প্রাইভেট ব্যাংকের কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন জানান, গতকালও সকালে অফিসে যেতে যানজটে পড়তে হয়েছে। আজও একই সময়ে যানজটে আটকে আছি। মনে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে পারবো না।

মোহাম্মদ আলমগীর নামে সড়কে নিয়মিত যাতায়াত করা এক চাকুরিজীবী বলেন, সড়কে গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগে গাড়ি উদ্ধার করতে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই যানজট লেগে যায়। দুর্ঘটনার সাথে সাথে গাড়ি উদ্ধার করা হলে যানজট হয় না।

এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, উল্টে যাওয়া গাড়ি উদ্ধারের কাজ চলছে। যানজট নেই, থেমে থেমে গাড়ি চলছে৷ কিছুক্ষণের মধ্যে দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাব।

